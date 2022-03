Anitta reage ao Top 1 Global no Spotify: 'estado de choque'

Anitta alcançou um feito histórico nesta sexta-feira (25), ao atingir o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo no Spotify, através do hit 'Envolver'. Embora a posição já estivesse sendo prevista pelos fãs da cantora, que chegaram a fazer mutirão e encorajaram celebridades como Casimiro e Tadeu Schidmt a darem "stream" na canção, o feito foi comemorado como uma final de Copa do Mundo por alguns. A própria artista mal conseguiu expressar as emoções.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Anitta aparece descabelada e com cara de sono, e explica que acabou de acordar, já sabendo da notícia. "Eu estou sem falar nada desde que acordei, há 28 minutos. Não sei o que falar, volto depois quando conseguir falar, estou em estado de choque", diz.

Já maquiada, algumas horas depois, e recomposta do choque, a cantora aparece em publicação da plataforma Spotify. "Ainda preciso de tempo para reunir palavras para explicar a sensação de ser a primeira brasileira da história a ter uma música mais tocada do mundo, eu nunca vi o brasileiro reunido assim, parecia Copa do Mundo", afirma.

Ela continua agradecendo e reiterando que o sucesso é resultado de muito trabalho. "Metade dos plays é internacional, a viralização começou fora do Brasil, foram muitos anos de persistência, de bater na trave. Agora eu abri essa porta e espero que muitos brasileiros passem por ela, que foi aberta com muita dificuldade. Obrigada!", finaliza.

Gravada em espanhol, "Envolver" viralizou nas redes sociais após internautas criarem desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Na quinta-feira (24), quando a música "Envolver" chegou no segundo lugar no ranking das mais ouvidas, os internautas comemoraram o sucesso da cantora com memes e em clima das maiores disputas mundiais, como a Copa de Mundo de futebol.