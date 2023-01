Anitta reclama com fã que apareceu com cartaz na plateia: 'Povo quer ver o show'

A cantora Anitta, de 29 anos, já é conhecida por falar o que der na telha e, nesta semana, a famosa viralizou nas redes sociais ao aparecer reclamando com um fã que estava em um show com um cartaz gigante.

A artista fez um show em Brasília, o famoso Ensaios da Anitta, evento que está abrindo a temporada de Carnaval pelo Brasil da cantora. Durante a apresentação, ela avistou um fã com um cartaz grande e alertou que outras pessoas também queriam assistir a apresentação.

"Amor, obrigada, te amo. Abaixa esse cartaz, porque o povo atrás quer ver o show. Depois te dou um beijinho, tá bom? Guarda o cartaz que a gente já fala", comentou a famosa, causando gritos na plateia.

Vale lembrar que Anitta abriu os ensaios em Salvador no começo de janeiro. Em conversa com a Quem, ela reforçou que ama o Carnaval da Bahia e por isso optou por começar as apresentações na capital baiana. "Amo fazer o Carnaval aqui, me apaixonei na primeira vez que eu vim, quero continuar no mesmo esquema, porque me faz muito feliz", disse.