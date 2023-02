Anitta recusa pedidos dos que querem subir no trio: 'tenha senso'

Anitta estreia nesta sexta-feira, 17, seu bloco no carnaval 2023. A partir das 19h, a cantora se apresenta no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, Salvador, na Bahia. Contudo, aos interessados, ela deixou claro que não há vagas para ficar em cima de seu trio elétrico.

Em publicação no Instagram na quinta-feira, 16, Anitta foi direta com o recado. "Informações sobre o carnaval: O trio elétrico é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima. Você não é o único pedindo para ir", escreveu. Por fim, a cantora chamou a atenção dos insistentes: "não parece, mas estamos trabalhando. Tenha senso".

No dia 25 de fevereiro, o Bloco da Anitta se apresenta no centro do Rio de Janeiro. O evento terá início às 9h, com concentração prevista para 7h.

Pausa na carreira

Depois de meses intensos de trabalho e premiações, Anitta decidiu fazer uma pausa na carreira para descansar. A cantora deu detalhes sobre a decisão em entrevista à Hora da Venenosa da RicTV, afiliada da Record TV no Paraná. Segundo a artista, ela ainda possui alguns compromissos após o carnaval, porém, logo depois, pretende ficar um período de férias. "Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", disse.

