Anitta revela capa e anuncia álbum Versions Of Me para abril

Anitta revelou, nesta quinta-feira (31), a capa de Versions Of Me e a data de lançamento do novo trabalho. O quinto álbum de estúdio sairá no dia 12 de abril. A data de lançamento do álbum foi anunciada um dia depois do aniversário de 29 anos desta quarta (30), quando Anitta compartilhou imagens de várias fases de sua vida, com o nome do álbum.

"Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança", escreveu ela.

Capa de Versions of Me, novo disco de Anitta (divulgação)

"Este é o aniversário mais feliz da minha vida. Nunca me senti tão amada, tão completa, tão satisfeita, tão feliz. Obrigado a todo o amor que todos me mostraram hoje. Ainda recebendo todas as mensagens ao redor do mundo. Mundo que eu vim com a certeza de que ia mudar... e não conseguia parar de repetir para minha família quando eu era criança tudo o que está acontecendo agora. Graças ao universo. Sempre traz de volta para você as coisas que você manifesta. Agora vamos festejar", disse.

O artista belga Maxime Quoilin, que já trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus, assina a direção criativa da capa com as seis versões de Anitta. Quando começou a falar sobre o novo álbum, Anitta o chamava de Girl From Rio, mas com o anúncio desta quinta, os planos parecem ter mudado. Além da música que faz referência à "Garota de Ipanema", ela lançou Envolver em novembro e Boys Don't Cry em janeiro.

Sucesso de Envolver

Reggaeton lançado em novembro de 2021, Envolver alcançou na última sexta-feira (25) o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música Spotify. Cantada em espanhol, a música viralizou nas redes sociais, longe dos holofotes e sem investimento tradicional, após internautas criarem desafio com a coreografia da canção, que inclui dançar na posição de prancha, com os cotovelos ou as mãos apoiados no chão.

Dos 6,3 milhões de plays da parada diária divulgada nesta sexta-feira (25), 4,1 milhões foram no Brasil. Nunca uma música teve tantos plays em um único dia no Spotify no Brasil.

Assista aos clipes de Envolver e Boys Don1t Cry: