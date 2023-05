Anitta revela que se decepcionou com igreja Católica após expulsão de padre

A cantora Anitta, de 30 anos, sempre foi muito bem resolvida quando o assunto é religião. Famosa por não levar desaforo para casa, principalmente quando algo é relacionado ao pessoal, a artista decidiu desabafar sobre a mudança da religião.

Em um bate-papo para a revista Harper´s BAZAAR americana, a poderosa contou que, quando ainda era menor, ficou bem chateada com a expulsão de um padre que ela gostava muito da igreja Católica que frequentava.

A saída do religioso ocorreu depois que ele homenageou a cultura negra e religião negra no Dia da Consciência Negra em uma missa no Rio. Percebendo a intolerância no templo religioso, Anitta decidiu ir para o candomblé, religião do seu pai, Mauro, mais conhecido como "Painito".

"Quando vem das comunidades pobres, as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Quando vem dos negros, quando vem dos índios, quando vem dos asiáticos, todas as pessoas que sofrem racismo, acho que essas religiões sofrem mais", disse.