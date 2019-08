Anitta se surpreende após Mariah Carey segui-la no Instagram

Anitta se surpreendeu ao acordar neste sábado, 17, e receber uma notícia da família: Mariah Carey começou a segui-la no Instagram.

A brasileira sempre foi 'fã de carteirinha' da cantora americana e contou como ela e a família compravam e compartilhavam CDs de Mariah antigamente.

"Meu tio costumava nos presentear em todo o Natal com um CD da Mariah Carey porque nós não tínhamos dinheiro para comprar naquela época. Então, esse disco costumava passar uma semana em cada uma das casas. Quando recebi dinheiro, comprei dois de cada CD para que pudéssemos ouvir o quanto quiséssemos", relembrou Anitta.

No texto em que aparece o cãozinho em frente à coleção de discos de Mariah, Anitta segue o relato no Instagram. "Quando ela (Mariah) veio ao Brasil, não tínhamos dinheiro para ver. Eu lembro de ouvir o show dela no rádio e chorar porque não estava lá", afirma.

Anitta também conta que faz aniversário dois dias depois de Mariah Carey: "Às vezes, nós aproveitamos para comemorar o aniversário dela com o meu".

A brasileira conclui garantindo que não pretende, com o texto longo no Instagram, promover um encontro com Mariah. "Eu não estou tentando um feito, um encontro. Eu só estou compartilhando como a vida é louca. Eu cresci com ela no meu coração todos os dias como minha inspiração de muito longe e agora ela sabe quem eu sou", escreveu Anitta.