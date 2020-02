Anitta será fã abusada em Amor de Mãe

Anitta vai chegar como um furação na novela Amor de Mãe, exibida na faixa das 21h na Globo/TV Bahia. A cantora fará uma participação especial como Sabrina, uma jovem rica que tem como plano se aproximar de Ryan (Thiago Martins) de qualquer maneira. A partir do capítulo desta quinta-feira, o filho de Lurdes vai cair na armação da moça, que se infiltra no hotel em que ele está morando sozinho.

Com a ajuda de um mensageiro, Sabrina arma para encontrar Ryan no corredor, fingindo que ficou presa do lado de fora do quarto. O músico a ajuda e Sabrina joga charme para Ryan, que fica logo encantado.

Os dois começam a conversar animados, até que o mensageiro bate à porta. Ryan, empolgado, a convida para um samba, mas ela nega, dizendo querer acordar bem cedo para pegar uma piscina. Imediatamente, ele muda seus planos e combina com ela no dia seguinte.

Para isso, Ryan desmarca com Sandro (Humberto Carrão) e Érica (Nanda Costa), que o esperam no samba do viaduto. Érica e Sandro acabam se encontrando e fazendo companhia um para o outro. É a oportunidade que eles precisavam para se conhecer melhor. E vão perceber que estão atraídos um pelo outro. Mas o fato de Sandro ser filho de Raul (Murilo Benício), ex de Érica, atrapalha o clima.

Já Ryan se aproxima ainda mais de Sabrina e fica apaixonado pela jovem, que não hesita em exibir o recente relacionamento nas redes sociais. Até Lurdes (Regina Casé) fica sabendo do namoro do filho pela internet.

A moça chega a ser apresentada para a família como namorada de Ryan, mas o relacionamento dura pouco, pois o que ela quer mesmo é tirar uma casquinha na fama meteórica do rapaz.