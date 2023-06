Anitta: show na final da Champions League focou em dança, hit e música nova

Anitta se apresentou no show de abertura da final da Champions League, realizada neste sábado, 10, entre Manchester City x Inter de Milão. O momento também contou com o nigeriano Burna Boy e o DJ sueco Alesso.



A duração ‘relâmpago’ da atração pode ter pego alguns espectadores desavisados de surpresa, afinal, em menos de 10 minutos, três artistas passaram pelo palco.

Assista ao show:

Em 2 minutos e 22 segundos, Anitta se tornou a primeira brasileira a se apresentar na Champions League, cantou seu hit Envolver, divulgou sua música nova, homenageou Vini Jr. e representou o Brasil! #UCLfinal ????????

pic.twitter.com/n5TcpXRA3x — CHOQUEI (@choquei) June 10, 2023

A apresentação teve início com Burma Boy entoando trechos de Last Last, usando uma extravagante roupa brilhante acompanhado por diversos músicos, dançarinos com bandeiras e show de luzes e faíscas.



Anitta na final da Champions League

Na sequência, usando uma roupa azul escura com detalhes em branco (semelhante à identidade visual do patrocinador do evento) e acompanhada por meia dúzia de dançarinas no palco, e outros bailarinos em volta, surgiu Anitta, cantando Envolver, seu principal sucesso fora do país.



Na sequência, apresentou uma música nova - mas sem nada de muito diferente em relação às suas outras canções. As referências ao Brasil ficaram com as luzes verdes e amarelas e o ritmo do funk, num show que investiu na sua capacidade de dança.



Para encerrar, Alesso apareceu e emendou o hit Heroes.



Não se trata da primeira apresentação da cantora em um grande evento esportivo. Ela já cantou na Olimpíada do Rio de Janeiro (2016), no GP do Brasil (2017) e no dos EUA (2022) na Fórmula 1, na final da Copa América (2019) e nas finais da Libertadores em 2019 (Peru) e 2021 (Uruguai). Anitta também já participou de programas de TV estrangeiros, como o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e o The Late Late Show with James Corden.



Mais cedo, Anitta já havia publicado algumas fotos no clima da final, vestindo a camisa dos candidatos ao título. Porém, em entrevista ao TNT Sports na última quinta, 8, ela revelou sua torcida pelo Manchester City, fazendo referência ao goleiro Ederson: "A gente sempre vai torcer pro brasileiro!".



A cantora também aproveitou a ocasião para falar sobre o "momento funk" de suas apresentações internacionais: "Minha intenção é sempre mostrar minha cultura, minha realidade, nossa música, nossa dança."