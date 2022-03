Anitta, sobre sucesso de 'Envolver': 'Se eu quiser me aposentar agora, eu me aposento'

Anitta usou o Instagram para comemorar o Top 5 de Envolver nesta terça-feira (22). A música levou a funkeira a ser a primeira brasileira a entrar para o ranking do Spotify Global e ela acredita que, a partir de agora, já pode se aposentar quando bem entender.



"Já fiz o que podia e o que eu não podia" disse nos stories. "Calma! Eu disse 'se eu quiser', não disse que eu vou. Mas eu poderia, né? Porque já não tenho mais o que fazer, tudo já foi feito. Mas eu ainda tenho o Coachella aí, não vou me aposentar agora não, eu tenho um álbum", tranquilizou os fãs.



Na última segunda (21), Anitta acabou entregando aos fãs que o seu álbum Girl From Rio deve sair ainda em abril, antes do Coachella, onde ela e Pabllo Vittar devem se apresentar.