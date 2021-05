Anitta tem valor de sua fortuna revelado pela Forbes México

A edição mexicana da revista Forbes revelou em sua edição de maio o valor acumulado pela cantora brasileira Anitta em seus anos de carreira. A edição garante que a fortuna da brasileira está avaliada em US$ 100 milhões - algo como R$ 530 milhões. Como gerencia cada movimento da própria carreira, a estrela não divide seus ganhos com empresários ou intermediários.

“Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias”, explicou Anitta na reportagem.

Anitta já tem uma década de carreira e acumula hits desde que estourou com Show das Poderosas em 2013. De lá pra cá, a funkeira conquistou a América Latina e investiu em parcerias com cantores internacionais. Após dar um gostinho do que está por vir com Me Gusta e Girl From Rio, Anitta se prepara para lançar seu quinto álbum de estúdio – e segundo disco internacional – já nos próximos meses.