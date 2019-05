Anitta troca de assessoria de imprensa por causa de Marquezine, diz site

Foto: AFP e Ag News

A fukeira Anitta trocou sua assessoria de imprensa na semana passada, três anos após fazer parte do escritório Mattoni Comunicação, o mesmo que cuida da carreira de artistas como as atrizes Bruna Marquezine, Isis Valverde, Tatá Werneck, Mariana Ximenes, Camila Queiroz, Nathali Dill, Alice Wegmann, entre outros.

Segundo o portal Uol, um dos motivos da decisão de deixar a cartela de clientes da empresa de comunicação foi o suposto caso que a cantora teve com Neymar, ex de Marquezine, durante o Carnaval deste ano.

A situação, que foi o maior rolo da folia este ano, com prévia no Carnaval da Bahia, teria deixado o clima pesado entre Anitta e os assessores, que nunca esconderam uma relação mais próxima com Marquezine.

Ainda conforme o Uol, Anitta vinha reclamado nos bastidores da falta de suporte de sua antiga assessoria em momentos importantes, a exemplo da campanha eleitoral para a Presidência, quando foi ameaçada por fãs de boicote após um comentário no post de uma amiga que apoiava Jair Bolsonaro.

Segundo uma fonte entrevistada pelo o Uol, a funkeira sentiu falta de uma orientação mais profissional da assessoria. Anitta, por ora, busca uma nova empresa para cuidar da sua comunicação estratégica.