Anitta vai estrelar a série Elite, da Netflix

Após anunciar que faria uma pausa na carreira de cantora, Anitta foi confirmada como a mais nova atriz da série Elite, da Netflix. A informação foi divulgada pela plataforma nas redes sociais, nesta quinta-feira (9).

A nova temporada da produção espanhola ainda não teve a data de lançamento confirmada. "Ela já tava avisando... E MACETOU MESMO. ???? Bem-vinda à Las Encinas, @Anitta", postou a Netflix no Instagram.

Após a divulgação da novidade, a cantora compartilhou imagens dos bastidores das gravações no Instagram e agradeceu o acolhimento da equipe.

(Fotos:Reprodução/Instagram)

Segundo a plataforma de streaming, a nova temporada contará também com novos membros, como Mirela Balić (Cristo e Rey), Fernando Lindez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória).v