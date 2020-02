Anitta vai gravar novo clipe em Salvador

Após a bem-sucedida gravação do clipe de 'Bola Rebola' com o Tropkillaz, em Salvador, a cantora Anitta vai realizar uma nova gravação na capital baiana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) no perfil do fã-clube @_anittandosalvador, mas não tem nem local, nem horário confirmados.

O CORREIO tentou contato com a assessoria de imprensa da artista, sem sucesso, mas uma fonte que pediu para não ser identificada confirmou a informação e disse ao jornal que a gravação vai acontecer na próxima quinta-feira (13).

A música não foi divulgada. O que se sabe é que, no dia 31, Anitta lançou com o Psirico a música Jogação, aposta da cantora para o Carnaval. Disponível em todas as plataformas digitais, Jogação teve um clipe gravado ao vivo durante uma apresentação da música no ensaio do “Bloco da Anitta”, no Rio de Janeiro. Com participação do cantor Márcio Victor, Anitta mostrou a parceria em primeira mão para o público que estava presente.