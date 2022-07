Anitta vai lançar perfume íntimo com estampa da tatuagem secreta

Milionária e visionária. Anitta não perdeu tempo e logo tratou de tentar lucrar com sua tatuagem que fez na região anal. A famosa, que recentemente foi vítima de uma ação criminosa na web, anunciou que vai lançar um perfume íntimo e a embalagem terá as tatuagens secretas que ela tem espalhadas pelo corpo.

Anitta, que fez uma cirurgia de endometriose há alguns dias, informou que a fragrância será vendida nas lojas de todo o Brasil com valores variando entre R$ 70 e R$ 100. "Agora vocês vão poder sentir de perto porque todo mundo corre atrás da minha larissinha", iniciou.

"Não só corre atrás, mas sofre quando perde, etc., essas coisas de 'pepeka' de milhões. Eu falei para vocês que ia aproveitar para lucrar, amor, com meu 'polemic*'".

Ainda na publicação, onde comentou sobre o seu novo cheirinho íntimo, a cantora ainda recordou que a tatuagem no ânus será revertida em dinheiro.

"A 'pepeka' de milhões, o 'piu piu' de milhões, as b*las de milhões, o 'polemic*' de milhões. Cheiroso para o resto da vida. Tem o tempo de duração da proteção, óbvio, mas você vai amar tanto que vai usar que nem desodorante, então é para sempre", prometeu a poderosa.

O amigo pessoal de Anitta revelou que a famosa usava perfume na genitália. Agora, a cantora vai fazer de tudo para colocar o seu cheiro para circular. O perfume será produzido pela farmacêutica Cimed, que fabrica também lubrificantes e sabonetes, tudo voltado para cuidados íntimos.

"Bom, sou uma empresária, né? Está no meu DNA. Gosto de empreender e fazer a diferença na vida das pessoas, seja artisticamente, com as minhas músicas e clipes, ou em produtos e projetos de que participo. Com o Puzzy não foi diferente. Vi uma oportunidade de negócio, apoiar uma grande amiga e também de gerar bem estar para as pessoas", comentou.