Aniversariante de hoje, Elevador Lacerda ganha homenagem do Google

Aniversariante do dia, o Elevador Lacerda recebeu homenagem especial neste sábado (8) do Google. A página inicial do site de busca ganhou um desenho alusivo ao equipamento.

Além de ser um dos monumentos mais visitados e fotografados de Salvador, o Elevador Lacerda é um importante meio de transporte utilizado pelos soteropolitanos para “cortar caminho” entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta.

Cerca de 28 mil pessoas são transportadas diariamente nas quatro cabines do elevador - apenas 18 são transportadas por vez em cada cabine.

A construção do elevador durou quatro anos. Em 8 de dezembro foi inaugurado o mais alto elevador urbano do mundo, e agora cartão-postal da capital baiana. O edifício foi projetado pelo engenheiro Antonio de Lacerda e construído por seu irmão, Augusto de Lacerda. O nome Lacerda é homenagem ao seu idealizador.

Inicialmente o elevador foi chamado Elevador Hidráulico da Conceição, devido à máquina a vapor para transportar as pessoas. Em 1906 o sistema passou a ser elétrico e, assim, o elevador de 63 metros pôde ser ampliado. Uma torre de 73,5m, outras duas cabines e uma ponte superior de acesso foram inauguradas em 1930. O ascensor foi tombado como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 7 de dezembro de 2006.

O elevador funciona de segunda a sexta-feira das 6h às 23h, e das 6h às 22h aos sábados e domingos.