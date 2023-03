Aniversário da cidade: Veja o que vai acontecer no final de semana

O Festival da Cidade, em homenagem aos 474 anos de Salvador, se encerra neste fim semana, mas com uma programação é digna da primeira capital do Brasil. Eventos serão realizado no Campo Grande e Farol da Barra durante o sábado (1º) e domingo (2).

O Campo Grande é palco das celebrações do aniversário de Salvador. No sábado, a programação conta com uma edição especial da Feira da Sé, segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho, show “Sapoti- Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria, Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo e Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas.

A Feira da Sé é idealizada e realizada pelo Instituto ACM – Ação, Cidadania e Memória e tem apoio da Rede Bahia e do jornal Correio. O Festival da Cidade é uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur.

Já o Farol da Barra, no domingo, terá um evento grandioso liderado por Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Luedji Luna, que se apresentam juntos a partir das 19h40. O espetáculo contará com um grande palco, próximo ao Farol, envelopado com mais de 300 m² de LED, para levar ao público uma visão em “timeline”.

Além disso, o palco conta com área de boca, onde os artistas se apresentam, de 18m de largura e 12m de altura, com uma iluminação especial e projetada especificamente para o show. “Comemorar a nossa cultura, comemorar o nosso povo e os 474 anos da nossa cidade. É isso que queremos neste domingo. Em um dos nossos maiores cartões postais, um show que será inesquecível para todos nós”, afirma o prefeito Bruno Reis.

“A proposta do Viva Salvador é unir gerações de talentos baianos que fazem sucesso por onde passam. O show será incrível e digno dos soteropolitanos e da nossa cidade”, ressalta o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Confira programação:

Sábado – 01/04 - Campo Grande

Das 14h às 22h – Feira da Sé – moda, gastronomia, artesanato e literatura

Das 14h às 17h30 – Segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho

18h – show “Sapoti- Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria”

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo

21h – Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas

Domingo - 02/04 - Farol da Barra

19h40 - Show Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Luedji Luna.

