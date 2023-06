Aniversário perdido e confusão: passageiros narram caos com cancelamentos de voos em Salvador

Um problema operacional no aeroporto da capital baiana motivou a interdição das pistas de pouso e decolagem por seis horas nessa quarta-feira (7), o que ocasionou o cancelamento de 44 voos e o atraso de um, de acordo com a Vinci Aiport, empresa que administra o terminal.

Em entrevista à TV Bahia, um funcionário do aeroporto, que manteve a identidade em sigilo, confirmou que o balizamento das pistas, que são as lâmpadas que indicam o espaço e são essenciais para que os pilotos façam as decolagens e os pousos dos aviões, não funcionou.

A empresa que administra o aeroporto não confirmou as informações, nem forneceu mais detalhes sobre o fechamento do terminal. Em nota, afirmou: "Recebemos a notificação e vamos aguardar a finalização da avaliação técnica para prestar esclarecimentos devidos ao órgão competente".

O empresário Victor Rubens Cardozo, 34 anos, saiu de Buenos Aires, na Argentina, às 11h20 da última terça-feira (6), dia do próprio aniversário, e ainda não chegou ao seu destino final: Salvador. A viagem – realizada, normalmente, em oito horas, será finalizada após mais de um dia de transtornos.

Victor e os outros passageiros do voo foram informados sobre a falha operacional do aeroporto quando estavam chegando em Porto Seguro, após realizarem a conexão em Guarulhos, São Paulo, às 17h20.



Aeroporto de Guarulhos na madrugada desta quarta-feira (7) (Foto: Victor Cardozo)

Ruídos

“Estávamos ainda entendendo a gravidade, mas a tripulação já estava agitada. Atrasos, perdas de conexão, casos de urgência e muitos outros. Eu e meu sócio estávamos viajando o dia inteiro, vindo de outro país e o cansaço era absurdo”, disse.

Os passageiros ficaram no Aeroporto de Porto Seguro por, aproximadamente, duas horas, aguardando o abastecimento e mais informações, quando foram notificados que a melhor alternativa seria retornar a Guarulhos, pois os terminais de Vitória da Conquista, Feira de Santana e outros pontos nordestinos não poderiam realocar o voo para Salvador. De acordo com Victor, a companhia responsável pela viagem, a Latam, não iria arcar com os custos dos clientes que optassem por outras alternativas de deslocamento.

Victor só conseguiu ser hospedado às 3h desta quarta-feira (7). Apesar dos custos de hospedagem, alimentação e transporte terem sido de responsabilidade da empresa aérea, o empresário sofreu prejuízos gerados pelo problema operacional.

“O custo dessa epopeia toda, no final, são diversos trabalhos atrasados, passei meu aniversário resolvendo problemas e estressado com a irresponsabilidade do aeroporto, que não tem contenção para problemas desse porte em nível internacional”.

Leandro Eusébio, 29 anos, teve voo remarcado três vezes (Foto: Millena Marques)

Cancelamentos

De mudança para Brusque, em Santa Catarina, Leandro Eusébio, 29 anos, tinha um voo marcado para Brasília, onde iria fazer conexão para Florianópolis, às 23h50, para depois fazer o deslocamento de carro até a Rota do Vale Europeu, onde vai morar com a esposa. No entanto, o voo foi cancelado e remarcado três outras vezes.

Inicialmente, Leandro iria pegar um voo da Gol às 3h20, com direção a Congonhas, para depois entrar em um avião com destino à capital catarinense, mas o plano sofreu mudanças. A nova viagem seria às 9h15, também para a cidade paulista, mas foi remarcado para 12h15.

“Impactou porque eu já tinha combinado com o pessoal para me buscar e, agora, quando eu chegar lá, vou tentar pegar um carro por aplicativo ou ir de ônibus ”, disse Leandro, que não possuía compromisso marcado para a quarta, mas necessita chegar ao destino final nesta quinta-feira (8).

Com previsão de chegar em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, às 11h, José Duarte, 35 anos, vai perder um dia de folga. O voo da Latam, que partiria para Guarulhos, às 5h, foi um dos cancelados. O passageiro foi informado por volta das 03h15, quando chegou ao aeroporto de Salvador.

“O maior impacto é a questão da minha folga de campo. Saio hoje e retorno na segunda-feira, de qualquer forma. Um dia a menos na folga com a família”, lamentou José, que trabalha com equipamentos mecânicos em Alagoinhas, no leste baiano.

Em nota, a Gol ressaltou que foi necessário o cancelamento de 19 voos, partindo ou chegando de Salvador, além de outros quatro voos que foram desviados para outros terminais. "Todos os passageiros impactados estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo reacomodados nos próximos voos da companhia".

A reportagem entrou em contato com a Latam, que não respondeu até ofechamento desta edição.



Procom-Ba

Ainda ontem, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) notificou a empresa responsável pelo aeroporto. As informações e os documentos serão analisados serão analisados pelo Procon-BA, podendo o notificado responder a processo administrativo, caso seja identificada infração às normas consumeristas e se penalizado com multas".

De acordo com a nota oficial, "a concessionária deverá apresentar as informações, as justificativas e os documentos comprobatórios no prazo de 10 dias, a serem contados a partir da notificação.

De acordo com o superintendente do Procon-BA, Tiago Venancio, os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção de serviço devem ser comunicados de forma imediata pelas empresas, "que devem manter o passageiro informado a cada 30 minutos quantos à previsão de partida dos voos atrasados."

Além disso, a empresa aérea deve atender às necessidades dos passageiros gratuitamente, conforme o tempo de espera no aeroporto.

A partir de 1h: direito à comunicação (internet, telefone etc)

A partir de 2h: direito à alimentação (lanche, refeição, voucher etc)

A partir de 4h: direito à hospedagem

Em casos que ultrapassem 4h: a empresa deve oferecer opções de reembolso integral; reacomodação em outro voo; e execução de serviço por outra modalidade de transporte.

Em situações de transtornos mais graves, os passageiros podem acionar os órgãos de defesa do consumidor e até mesmo o Poder Judiciário.

*Sob a supervisão da jornalista Fernanda Varela