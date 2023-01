ANJ condena atos de vandalismo na sede dos três poderes em Brasília

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou na tarde deste domingo (8) nota condenando 'de forma mais veemente os crimes contra a democracia que se desenrolam em Brasília'. A entidade critica atos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram o Congresso Nacional, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal em atos de vandalismo.

Foto: Agência Brasil



"A liberdade de imprensa é inerente ao Estado democrático de direito, que não pode tolerar ou conviver com a baderna e o vandalismo. A ANJ condena ainda os ataques a jornalistas que fazem a cobertura das invasões em Brasília e exige uma posição firme das forças de segurança contra essas agressões e os atentados à liberdade de imprensa e à democracia", destacou a ANJ.

Conselho de Defensores Públicos se manifesta

O Conselho Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, vem a público manifestar a mais veemente repulsa aos atos atentatórios contra o o Estado Democrático de Direito que estão acontecendo em Brasília na tarde de hoje.

A escalada de atitudes que atentam contra a democracia nacional necessita de urgente oposição das instituições de Estado.

A Defensoria Pública lembra que não existe direito a pleitear golpes de Estado. A liberdade de expressão não abrange ataques à democracia. O nosso direito penal proíbe e prevê punições a quem age para desrespeitar a vontade popular expressa legitimamente nas eleições.

As Defensorias Públicas Estaduais se solidarizam com os três poderes e com o povo brasileiro, atacados hoje e reforçam o compromisso de atuar de forma assertiva contra qualquer atitude que coloque em xeque a estabilidade democrática no país.