Anna Catarina lança música nova e clipe nesta sexta-feira (5)

Anna Catarina anunciou o lançamento da primeira música do DVD ‘Ana Catarina Ao Vivo em Nazaré das Farinhas’. A canção estará disponível em todas as plataformas streamings na sexta-feira (5).

No canal do Youtube de Anna Catarina, será possível conferir também o resultado do clipe. ‘Muvuca’ é de autoria de Jeff da Sanfona, Élcio Di Carvalho, Gustavo Martins e Kinho Chefão e é uma das sete músicas inéditas do projeto.

Gravado em abril deste ano, o DVD ‘Anna Catarina Ao Vivo em Nazaré das Farinhas’, se consolidou como um marco na carreira da cantora que retornou pela primeira vez para sua cidade natal, mostrando toda sua evolução na música.

Com recorde de público, o show do DVD fez parte da programação da tradicional Feira de Caxixis, em Nazaré das Farinhas (BA). Na ocasião, o álbum contemplou a regravação dos maiores sucessos da carreira, como ‘Relembrar’, ‘Eu acreditei’, ‘Dói demais’ e ‘Vida de Solteira’. Além da canção ‘Muvuca’, as músicas ‘Acaba o bar’, ‘Você tá Me traindo’, ‘Largo Tudo’, ‘Vou te procurar’ fazem parte da lista de canções novas de Anna.