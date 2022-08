Anne Heche sofre lesão cerebral e aparelhos serão desligados

A atriz Anne Heche, que sofreu um acidente grave de carro em Los Angeles, Estados Unidos, teve morte cerebral declarada após ter uma lesão na cabeça. A artista, que tem anos, está em coma e o estado é crítico. Ela respira por aparelhos, mas, segundo amigos e familiares, os órgãos serão doados, caso estejam em boas condições.

A vontade da doação é da própria Heche, que já tinha feito o pedido. A atriz sofreu o acidente no dia 5 de agosto e no momento do ocorrido, ela, que estava presa ao carro, inalou muita fumaça decorrente do incêndio no automóvel, por isso, a artista teve "grave lesão por anóxia cerebral". Um dos relatórios médicos afirmou que ela estaria sob efeito de cocaína no momento do ocorrido.

Em comunicado ao Daily Mail, um representante da família de Anne informou que não há chances da atriz sobreviver com o atual estado de saúde. "Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills. Infelizmente, devido ao seu acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e permanece em coma, em estado crítico. Não se espera que ela sobreviva", disseram.