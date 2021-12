Anne Lottermann troca a Globo pela Band para trabalhar com Faustão

A jornalista Anne Lottermann, atual apresentadora do tempo no Jornal Nacional, pediu demissão da TV Globo e vai trabalhar no novo programa de Faustão na Band, que tem estreia marcada para 17 de janeiro.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do portal R7, ela vai atuar na co-apresentação da atração e já deve aparecer no começo das primeiras chamadas do projeto.

Lottermann já teve passagens pela BandNews e GloboNews, como produtora e apresentadora.

Em 2014, entrou para o grupo Globo Rio e, desde 2019, foi escalada para fazer a meteorologia nos telejornais de São Paulo e no JN.