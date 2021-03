Anote aí: Rita Assemany está de volta no Youtube

Uma das personagens mais icônicas do repertório teatral da dramaturga Aninha Franco e da atriz Rita Assemany, a hilária Ivone Brandão, da premiada peça Oficina Condensada, está de volta. A professora é quem assume o protagonismo do 7º Sarau do XVIII que será apresentado nesta segunda-feira (08), Dia Internacional da Mulher.

A proposta da dupla, que considera que o dia das mulheres é todo dia, é divertir o público com as tiradas inteligentes e irreverentes da mestra que pra completar o orçamento vende produtos importados da China e do Paraguai.

“O XVIII não tem roteiro dedicado exclusivamente ao Dia das Mulheres, o que nos desafiou neste projeto de resgate da memória artística do teatro, a criar algo novo”, explica a autora Aninha Franco que roteirizou o Sarau Condensadíssimo: a "Comemoração".

No episódio, que vai ao ar nesta segunda-feira (8), às 19h30, no canal da República AF, no YouTube, a professora ressurge para a autora como um superego, dando-lhe bronca e exigindo um sarau especialmente dedicado às Mulheres nesta data.

Poesia, reflexões e tiradas hilariantes são a tônica deste episódio. O projeto, que até o mês de abril reunirá uma dúzia entre os mais de 100 saraus apresentados pelo Theatro XVIII entre os anos de 1997 e 2010, tem o objetivo de resgatar a memória da casa de espetáculos reeditando e adaptando para a plataforma digital a produção artística que durante mais de uma década levou o público ao encontro do teatro no Pelourinho.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Todos os programas têm tradução para linguagem de sinais (LIBRA) e os episódios já apresentados estão disponíveis na plataforma digital com acesso gratuito.





SERVIÇO: Sarau Condensadíssimo – A “Comemoração” | Nesta segunda (8) , às 19h30 | no canal da Republica AF no YouTube