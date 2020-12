Anote na agenda: Prêmio CBPM de Mineração 2020 será entregue na próxima sexta, 18

A entrega do Prêmio CBPM de Mineração 2020 vai acontecer na próxima sexta-feira, 18. A cerimônia será híbrida. Ocorrerá no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), em Salvador, a partir das 10h, com transmissão pela internet.

Criado no ano passado, o prêmio visa reconhecer as ações de mineradoras baianas nas áreas de sustentabilidade e inovação. Em 2020, foram inseridas duas novidades: a categoria Personalidade da Mineração e uma consulta popular, que ficou disponível durante todo o mês de novembro e recebeu mais de 450 votos. A cerimônia acontece no dia em que a CBPM celebra 48 anos.

Compareça ou assista pela internet, no link www.bit.ly/youtubecbpm.

Empresa capixaba vence licitação e vai implantar indústria de areia em Belmonte

A Pedreiras do Brasil S/A venceu, no último dia 7 de dezembro, licitação aberta pela CBPM para exploração de areia silicosa em Belmonte, sul do Estado. Os planos são de iniciar a extração do minério bruto em até seis meses e o beneficiamento em um ano, segundo informou Adriano Alves, diretor da empresa. A última etapa será a implantação de uma indústria para produção de quartzo artificial, produto complementar às pedras naturais, utilizado na construção civil, que deve levar até quatro anos.

Barita e areia serão licitadas ainda em dezembro, ouro e níquel em janeiro

Além da área de areia industrial licitada nesta segunda-feira, a CBPM está com uma licitação de barita, na região de Jequié, e outra de areia, também em Belmonte, previstas para conclusão nos dias 22 e 23 de dezembro, respectivamente.

Os novos editais que devem ser lançados ainda mês de dezembro serão para os metais níquel, cobre e cobalto em Campo Alegre de Lourdes, norte do estado na fronteira com o Piauí, e para ouro em Umburanas, distrito de Brumado.

Esse conteúdo tem o oferecimento da Mineração Caraíba e o apoio institucional da CBPM.