ANS suspende venda de 17 planos de saúde de três operadoras

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta sexta-feira, 30, a suspensão temporária de comercialização de 17 planos de saúde de três operadoras, por reclamações de cobertura assistencial.



Segundo a ANS, os 156,6 mil beneficiários dos planos suspensos não serão afetados, porque a medida impede apenas a realização de vendas para novos clientes.



A decisão faz parte dos resultados trimestrais do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Os planos suspensos só podem voltar a ser comercializados quando forem comprovadas melhorias.



Entre 1º de julho e 30 de setembro deste ano, foram registradas 17.314 reclamações de natureza assistencial nos canais de atendimento da ANS. Dessas, 16.442 foram consideradas para análise pelo Programa de Monitoramento.



De acordo com a Agência, 95,62% das queixas foram resolvidas pela mediação feita pela ANS via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), um aumento em relação ao ciclo anterior (93,2%), garantindo resposta ao problema dos consumidores.



Confira a lista dos planos suspensos no site da ANS no link a seguir: (http://www.ans.gov br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/plan os-de-saude-com-comercializacao-suspensa/operadoras-com-planos-su spensos).