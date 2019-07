Anselmo Ramon comenta crise do Figueirense: 'focar no Vitória'

A confiança está em alta na Toca do Leão. O segundo triunfo seguido do Vitória em casa, desta vez sobre a Ponte Preta, por 2x1, no sábado (27) aumentou as chances do Vitória deixar a zona de rebaixamento nesta 13ª rodada.

O rubro-negro embarcou no começo da tarde desta segunda-feira (29) para Florianópolis, onde enfrenta nesta terça-feira (30), às 19h15, o Figueirense. Se vencer e contar com derrotas de VIla Nova, 16º, ou Criciúma, 15º, o Leão deixa o Z4.

Antes de embarcar, o atacante Anselmo Ramon falou com o CORREIO sobre a expectativa para a partida: "Foi importante ter vencido essa última partida em casa. Fizemos um bom jogo durante os 90 minutos e isso vai dar confiança ao grupo. Mostramos evolução, criamos chances, tivemos equilíbrio. Agora é manter esse ritmo para crescermos ainda mais na Série B".

O Vitória ainda não venceu fora de casa na competição. Em seis rodadas, teve cinco derrotas e um empate. "A gente sabe que em um campeonato como a Série B é sempre importante somar pontos fora de casa", disse o atacante.

"Nosso objetivo é buscar os três pontos diante do Figueirense nesta rodada. Estamos trabalhando para conquistar essa primeira vitória na competição como visitante", completou.

O Figueirense atravessa um momento de profunda crise. Nesta segunda-feira o técnico Hemerson Maria pediu demissão e os atletas não treinaram pelo segundo dia seguido.

"O Figueirense é um grande clube, tem um elenco forte e, independentemente da situação fora de casa, eles farão de tudo para vencer dentro de casa. Não podemos ficar pensando nisso. Temos que focar no Vitória", rebateu Anselmo sobre a crise do adversário.