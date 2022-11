Anselmo Ramon diz que o CRB está motivado para vencer o Bahia

Fora da luta pelo acesso e livre do risco de rebaixamento, o CRB está em situação bem confortável para a última rodada da Série B, neste domingo (6), às 18h30, contra o Bahia, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Apesar da tranquilidade, o time alagoano afirma que está motivado para vencer o tricolor. É o que garante o atacante Anselmo Ramon.

Formado nas categorias de base do Bahia, Anselmo Ramon é o artilheiro do CRB na temporada, com 17 gols. Ele diz que a meta é se despedir bem da temporada diante do torcedor.

"O Bahia briga pelo acesso e essa partida vale muito para eles. [...] Vamos procurar fazer um bom jogo para buscarmos o triunfo. Queremos vencer nesta rodada final", disse.

"A gente vai com motivação para essa última partida na Série B em nossa casa. Tenho certeza que faremos um grande jogo para sairmos com uma vitória e para nos despedirmos da competição e do nosso torcedor com uma boa apresentação", completou.

Com 50 pontos, o CRB é o 10º colocado do Brasileirão. O Bahia é o terceiro, com 59. O Esquadrão precisa apenas de um empate em Maceió para garantir o acesso sem depender de outros resultados.