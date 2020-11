Ansu Fati é operado no joelho e desfalca o Barcelona por 4 meses

Um dos destaques do Barcelona nesta temporada, o jovem Ansu Fati passou nesta segunda-feira (9) por cirurgia para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O atacante será desfalque por cerca de quatro meses, e, assim, só retorna aos gramados em 2021.

Segundo informou o Barcelona, a operação, realizada pelo médico Ramon Cugat e sob a supervisão da equipe médica do clube catalão, foi um sucesso. Ansu Fati se machucou no primeiro tempo da vitória por 5 a 2 sobre o Bétis, no último sábado, no Camp Nou. Lionel Messi entrou em seu lugar no intervalo e foi o destaque da partida, com dois gols.

Promovido à equipe profissional do Barça na última temporada, Ansu Fati é uma das principais revelações do futebol espanhol e rapidamente se tornou uma das referências técnicas do time treinado pelo holandês Ronald Koeman, que passa por uma grande reformulação.

Nesta temporada, o jovem atacante, que completou 18 anos recentemente, anotou cinco gols e deu duas assistências em dez jogos, sendo sete pelo Campeonato Espanhol e três pela Liga dos Campeões. No total, desde que subiu ao time principal, o jogador disputou 43 partidas e balançou as redes 13 vezes.

Fati coleciona recordes. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona na liga nacional e pela seleção da Espanha, além de ter sido o atleta mais novo a balançar as redes em um duelo da Liga dos Campeões, na temporada passada.

Fora por quatro meses, o atacante vai perder partidas importantes da liga espanhola, o restante da fase de grupos da Liga dos Campeões e a disputa da Supercopa da Espanha, em janeiro, na Arábia Saudita. Além disso, desfalca a seleção nos jogos das Eliminatórias Europeias.