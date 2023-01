Antes de casa de vidro do BBB 23, Giovanna gastou R$ 150 mil em procedimentos estéticos

A participante mais comentada da casa de vidro é Giovanna Leão. Tuítes antigos da carioca de 24 anos foram alvo de discussão nas redes, dividindo opiniões entre internautas. A jovem não se preocupou em apagar seu passado nas redes, mas teve atenção especial com a aparência: gastou cerca de R$ 150 mil em procedimentos estéticos.

Segundo o jornal Extra, ela fez rinoplastia (entre R$ 18 a R$ 30 mil), preenchimento labial (R$ 3 mil), lipo na barriga (R$ 15 mil), lipoenxerto na região dos glúteos (R$ 12 mil) e lentes de porcelana nos dentes (R$ 40 mil no mínimo), fora outros tratamentos menos invasivos.

"Se não foi mais caro o que pagou, já que não sabemos todos os procedimentos que ela fez. Só as lentes custam por baixo R$ 40 mil", explica Fábio Barros, especialista em harmonização facial e cirurgião bucomaxilo.

Giovanna sofreu muito bullying na juventude, principalmente com comentários maldosos sobre o corpo dela.. "Eu usava óculos e nunca fui magrela. Já tive problemas seríssimos por questão de alimentação", revelou ela na entrevista de apresentação no BBB.

As questões dela com o corpo e rosto eram tantas que Giovana não sorria muito em fotos, pois usou aparelho e não gostava de seus dentes.

A ruiva disputa a preferência do público para entrar no "BBB 23". Além dela, estão na Casa de Vidro Paula, biomédica de 28 anos de Jacundá, no Pará; Gabriel, modelo de 24 anos de Ribeirão Preto, e Manoel Vicente, médico psiquiatra de Cuiabá.