Antes de enfrentar Bahia, Unión perde mais três atletas por covid

Adversário do Bahia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Unión, da Argentina, tem convivido com casos de covid-19 no elenco antes de encarar o tricolor, nesta terça-feira (24), às 19h15, na Fonte Nova, pelo primeiro duelo do confronto.

Depois de anunciar que o goleiro Peano e o zagueiro Matías Nani testaram positivo para o vírus, o Unión confirmou outras três baixas. São eles o volante Nery Leyes, Leonel Bucca e Emanuel Chcchini. Todos os jogadores estão isolados e não viajaram com a delegação para Salvador.

Dos cinco casos confirmados, dois são titulares da equipe treinada por Juan Azconzábal. O zagueiro Matías Nani e o volante Nery Leyes.

Por outro lado, o atacante Fernando Márquez, que estava afastado depois de testar positivo, está recuperado da doença e foi liberado pela Conmebol para atuar na partida da Fonte Nova.

Durante o embarque da delegação do Unión rumo a Salvador, na manhã desta segunda-feira (23), um pequeno grupo de torcedores se despediu dos jogadores no aeroporto. Os atletas, no entanto, não tiveram contato com a torcida presente no local.

Nunca caminarás solo ???????? pic.twitter.com/LgDPE4xWZE — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 23, 2020

O jogo de volta entre Bahia e Unión será no dia 1º de dezembro, no estádio 15 de Abril, em Santa Fe, na Argentina. Quem passar do duelo vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Defensa Y Justicia-ARG e Vasco.