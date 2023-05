Antes de enviar bombons envenenados, mulher ameaçou vítima com arma por mensagem

Presa por envenenar Lindaci Viegas Batista de Carvalho com bombons, Susane Martins da Silva já tinha planejado todo o crime, segundo o delegado da 20ª DP, Fábio Souza.

Susane, algum tempo atrás, enviou ameaças à Lindaci pelo WhatsApp com uma foto exibindo uma arma com os dizeres: "Eu falo pouco, mas faço muito". A família da vítima já tinha visto as ameaças feitas pela mulher.

(Reprodução / TV Globo)

Segundo o G1, a principal questão é que Susane desconfiava que Lindaci estava de caso com um ex-namorado, que também namorou a suspeita do crime, Mario Sergio que, atualmente, está preso.

O delegado explicou que Susane usou o filho para chegar até o mototaxista, a fim de entregar os doces envenenados e o buquê de flores. Ao comer os bombons, Lindaci não conseguiu pedir ajuda, pois morreu rapidamente com o efeito do chumbinho extremamente forte. “Tanto que ela [Lindaci] morreu muito rápido, não teve tempo nem de ser socorrida. Ela já chegou no hospital em óbito”, disse.

Após a notícia começar a circular na mídia, Susane passou a ameaçar o mototaxista, pedindo para ele não falar nada sobre o caso, pois ele também sofreria consequências.

Susane teve a prisão temporária expedida pelo Plantão Judiciário e vai responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.