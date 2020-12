Antes de pegar o Bahia, Defensa é eliminado de Copa na Argentina

Se a fase do Bahia no Campeonato Brasileiro é ruim, o Defensa y Justicia também não pode se orgulhar do que vem fazendo na liga argentina.

Adversário do tricolor nas quartas de final da Sul-Americana, o Falcão - como o clube é conhecido -, se despediu da Copa Diego Armando Maradona sem ter vencido uma partida sequer.

Neste domingo (6), o Defensa y Justicia foi derrotado pelo Independiente, fora de casa, por 1x0, e encerrou a primeira fase na lanterna do grupo 2, que teve como classificados o Colón e o próprio Independiente.

Em seis jogos disputados na Copa Diego Maradona, o Defensa somou apenas dois pontos. Foram quatro derrotas e dois empates. Como o time já não tinha mais chance de classificação, o técnico Crespo aproveitou a partida deste domingo para poupar alguns jogadores, de olho no confronto com o Bahia.

Desde o retorno do futebol durante a pandemia do novo coronavírus, o Defensa y Justicia entrou em campo 14 vezes entre a Copa Sul-Americana, Libertadores e o torneio nacional. No período, o time somou apenas quatro triunfos. A equipe sofreu ainda seis derrotas e outros quatro duelos terminaram empatados.

Bahia e Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de volta será na próxima quarta-feira (16), também às 19h15, mas no estádio Norberto Tomaghello, na cidade de Florencio Varela, em Buenos Aires.