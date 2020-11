Antes de pegar o Bahia, Melgar perde 2 jogos e é lanterna no Peru

Adversário do Bahia na Copa Sul-Americana, o Melgar continua em má fase no Campeonato Peruano. Desde que venceu o tricolor, na última quinta-feira (29), por 1x0, pelo jogo de ida da segunda fase, a equipe peruana somou outras duas derrotas.

No sábado (31), o Melgar enfrentou o Ayacucho, pelo Torneo Clausura, que é considerado o segundo turno da liga peruana, e perdeu por 2x0. Na segunda-feira (2), a equipe de Arequipa foi goleada pelo Alianza Lima, por 4x0.

Nos últimos quatro jogos, o Melgar perdeu três e venceu apenas um, justamente contra o Bahia, com gol contra marcado por Nino Paraíba. Sem conseguir somar pontos no Clausura, a equipe é a lanterna do torneio, com nove gols sofridos e apenas um marcado.

Já na Sul-Americana os peruanos têm vantagem sobre o Bahia e podem perder por até um gol de diferença desde que marquem gol no duelo desta quinta-feira (5), na Fonte Nova. Em caso de triunfo do Esquadrão por 1x0, a decisão vai para os pênaltis.

Para o Bahia, resta vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Quem passar do confronto, vai encarar nas oitavas de final da Sul-Americana o vencedor de Emelec-EQU e Unión Santa Fe, da Argentina. O Emelec venceu o jogo de ida por 1x0.