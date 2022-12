'Antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte', escreve Neymar

Maior nome do futebol brasileiro nos dias atuais, Neymar se despediu de Pelé nas redes sociais. Em um texto emocionado, o craque do Paris Saint-Germain e da Seleção lamentou a morte do Rei, nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O atacante exaltou o legado do único jogador tricampeão mundial.

"Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte", escreveu Neymar.

"Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO", completou.

LEIA MAIS REPORTAGENS SOBRE A MORTE DO REI PELÉ

A expectativa é que Neymar esteja presente no velório de Pelé, ainda sem data confirmada. Uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília.