Antes de subir em trio, Carlinhos Brown faz saudação a Exu 

Antes de subir no trio e iniciar sua participação no Carnaval de Salvador, Carlinhos Brown fez um ritual de saudação à Exú para abrir os caminhos. O artista baiano, que estava acompanhado de um pai de santo, também aproveitou o momento para dar banho de pipoca nos foliões que estavam acompanhado o momento.

Em seguida, o Cacique subiu no trio para agitar o circuito Barra/Ondina acompanhado de Iza, que estreia no Carnaval de Salvador. O trio ainda conta com a participação de Russo Passapusso, vocalista da BaianaSystem, e a cantora Márcia Short.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.