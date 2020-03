Antes de suspensão, capítulo 100 de Amor de Mãe marca virada de personagens

Sucesso de público e crítica, Amor de Mãe entra na reta final antes da interrupção das gravações - anunciada esta semana pela Globo por conta da pandemia do coronavírus. Repleta de complicações, a novela chegará ao ápice na noite de hoje, quando exibe o tão aguardado capítulo 100.

A personagem que terá a guinada mais surpreendente é Thelma (Adriana Esteves), que diante da iminência de descoberta do segredo que esconde há anos, se tornará una assassina. A vítima será Rita (Mariana Nunes), mãe biológica de sua nora Camila (Jéssica Ellen). A mulher, que sairá de Malaquitas com destino ao Rio de Janeiro disposta a conquistar o amor da filha, juntará as pistas e deduzirá que Danilo (Chay Suede) é, na verdade, Domênico - o filho roubado que Lurdes (Regina Casé) procura há mais de duas décadas. Após confrontar a informação, morrerá atropelada em um suposto acidente.

Thelma terá virada surpreendente hoje

De mãe zelosa e superprotetora a grande vilã, Thelma não será a única a trazer novidades a partir de agora. Filho mais velho de Lurdes e seu fiel escudeiro nas muitas reviravoltas da trama, Magno (Juliano Cazarré) passará de frentista a dono de oficina mecânica nos próximos dias, e também se envolverá amorosamente com Lídia (Malu Galli).

"A nossa novela experimentou coisas novas na linguagem, no jeito de filmar, na construção dos diálogos. Não tem personagens com textos enormes, as frases são muito curtas. E o público reage a isso, claro. Nem todas as novidades são aceitas logo de cara. A gente deu uns passos atrás, passamos a fazer mais planos e contraplanos, alguns personagens passaram a se delinear mais. A novela brasileira está em constante evolução, mas também conserva coisas consagradas. A Manuela Dias foi muito corajosa", comenta o ator Juliano Cazarré.

Transformação

No capítulo de hoje, Magno e Sandro (Humberto Carrão) vão conversar sobre Betina (Ísis Valverde), por quem os dois são apaixonados. Depois que Betina se descobriu herdeira e dona de parte das ações da PWA, Magno não segurou a onda de namorar uma mulher rica e preferiu romper o relacionamento.

Magno rompeu com Betina depois que ela se tornou herdeira e acionista da PWA; agora ela está envolvida com Sandro

Cheio de vai e vem, o romance dos dois surgiu quando ela ainda era enfermeira do hospital onde a esposa dele estava internada. Depois de um coma de oito anos, Leila (Arieta Corrêa) voltou disposta a manter sua vida de antes, como se nada houvesse acontecido. A persistência causou uma série de "tretas" na vida de Magno, que se afastou de Betina, foi preso e quase viu a filha passar a odiá-lo por conta de uma alienação parental.

No ar também em Avenida Brasil, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Cazarré comemora a chance de dar vida ao papel mais completo de sua carreira. "Acho que eu e o Magno temos a mesma de idade. É o meu personagem mais maduro, o que enfrenta dramas e problemas da vida adulta. Além disso, é a primeira vez que eu interpreto um pai responsável, e isso é muito importante. O Magno é um cara que quando é confrontado pela vida toma a decisão mais correta, mesmo que não seja a mais fácil, mesmo que seja dolorosa", diz.

Lídia, que deu aulas de etiqueta a Betina e insistiu que ela abandonasse Magno, acabará se envolvendo com o ex-frentista

Exemplo

Muito do que Magno é se deve ao exemplo da mãe, a forte e carismática Dona Lurdes. Quando ela deixou a cidade de Malaquitas com os quatro em filhos em busca de Domênico, Magno já era adolescente. "Ele é um personagem que não teve infância, teve de adultecer cedo, até mesmo porque o pai era alcóolatra. Ele viu toda a batalha da mãe, cuidou dos irmãos mais novos, e até o péssimo exemplo do pai contribuiu para que ele se tornasse quem se tornou", sintetiza Cazarré.

Manteve o sotaque nordestino, algo fundamental para evidenciar a relação com a mãe. “Sou o filho mais velho, que tem na mãe essa referência, e sai do Nordeste já adolescente. Tudo no personagem foi assim, tudo nasceu do coração, porque ele quer proteger quem ama, ele quer sempre falar a verdade, quer dizer o que sente", diz ele, que pesquisou como os potiguares falavam e ficou atento aos feedbacks do público nos primeiros dias.

Apesar de querer acompanhar mais o que rola nas redes sociais, o ator admite: "Sou muito ruim de Twitter. Não consegui derrubar nem os fakes, tem uns 11 Juliano Cazarré lá (risos)". É no Instagram que recebe muito carinho por conta do Magno.

"Fico feliz que ressoe tanto com a população. Nosso objetivo é chegar nas pessoas. O aspecto popular é o que mais me alegra em fazer novela, um produto de ficção de qualidade para o brasileiro de todas as classes, para todas as pessoas. E eu me sinto parte de uma longa linhagem de atores, atrizes e escritores que continuam produzindo e nutrindo esse carinho muito grande pela novela brasileira".

Polêmica

Meses atrás, o ator se viu envolvido em uma polêmica após rebater a ideia de que a masculinidade é uma construção social nas redes sociais. "Isso sem contar o fato de que é muito prejudicial para os meninos crescer sem uma figura masculina. Mães solteiras são heroínas, mas dificilmente saberão transmitir os valores da masculinidade", complementou, depois de uma seguidora que o alertar sobre o fato de a maior parte das famílias brasileiras ser comandada por mulheres.

Pai de três filhos, ele não voltou atrás do posicionamento. Na entrevista ao CORREIO, voltou a insistir que os valores transmitidos pela família, dentro de casa, são fundamentais para um futuro melhor. "O Magno é fruto de uma situação que, infelizmente, é muito comum, que é essa de famílias sem pai. Isso, muitas vezes é resultado do casamento sem valor, porque a regra é mais divorciar que permanecer casado. Isso cobra um preço muito, principalmente das crianças. A Lourdes conseguiu educar os filhos sozinha, e assim como ela tem muitas outras Brasil afora", relaciona.