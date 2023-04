Antes de turnê mundial, A Cor do Som faz show na Concha

Unindo pop, choro, baião e progressivo, o grupo A Cor do Som, formado por Dadi Carvalho, Armandinho Macêdo, Mú Carvalho, Ary Dias e Gustavo Schroeter, apresenta sua nova turnê em Salvador.

O show acontece no feriado de Tiradentes, sexta-feira, dia 21 de abril, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam entre R$180 e R$200 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

Querem mais notícia boa? Assinantes CORREIO têm direito a 40% de desconto no valor do ingresso. E mais uma: o Cacique Carlinhos Brown será uma das atrações.

A banda comemorou 45 anos em 2022 e a conquista do Grammy Latino 2021 na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa com seu disco “Álbum Rosa”. Agora, está preparando uma turnê mundial para 2023.

No repertório do concerto, estarão sucessos que marcaram gerações, como “Menino Deus”, “Abri a Porta”, “Palco”, “Zanzibar”, “Beleza Pura” e “Semente do Amor”, além de canções instrumentais como “Pororocas”, “Saudação à Paz” e “Frutificar”, do álbum vencedor do Grammy.