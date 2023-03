Antigo Club Med será transformado em empreendimento com apartamentos, beach club e shopping a céu aberto

Área do antigo Med (divulgação)

A área do antigo Club Med, em Itaparica, na Bahia, será transformada em um complexo de férias e turismo, com apartamentos de veraneio, beach club e shopping a céu aberto. Batizado de Vilage Itaparica, o empreendimento contará com apartamentos mobiliados e equipados de 44m2, 89m2 e 136m2.

“O Village Itaparica é o maior empreendimento imobiliário dos últimos 40 anos no município de Vera Cruz. A sua construção vai revitalizar Itaparica, resgatando a distinção da ilha de destino turístico referência no Brasil, com opções de lazer e entretenimento exclusivos durante o ano todo. O empreendimento serve ao público da Bahia e do Brasil, e de quem ama passar as férias na região”, afirmou Samuel Goldstein, CEO da Eindom (responsável pelo empreendimento), em entrevista ao Alô Alô Bahia.

A primeira fase do Vilage Itaparica será a entrega do beach club, entre 2024 e 2025. O projeto é assinado pelos arquitetos Sidney Quintela, Carlos Mauad e Eduardo Manzano, Otávio Raja Gabaglia e Roberto Gonçalves.

Os arquitetos Murilo Lomas e Sig Bergamin (divulgação)

Temporada baiana

Os arquitetos Sig Bergamin e Murilo Lomas desembarcaram, nesta sexta-feira, em Trancoso, no Sul da Bahia. Por lá, o casal prestigiará o famoso festival Música em Trancoso, que começou na última terça-feira (14) e segue até sábado (18), com uma programação que conta com apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia e das cantoras Marisa Monte e Alcione. Sig e Murilo já tiveram uma residência em Trancoso e são habitués do local.

Presença internacional

O dermatologista baiano Alberto Cordeiro foi convidado para ministrar uma palestra na universidade de Harvard, em Boston, sobre flacidez facial e corporal. “ Vou participar de um congresso que está sendo promovido pela instituição na área de medicina estética”, nos disse. O evento será realizado de 9 a 11 de maio, com a palestra do médico confirmada para o último dia. Na noite do último domingo, o especialista deu um tempo da agenda profissional para estar em outro compromisso nos Estados Unidos, dessa vez social: em Los Angeles, ao lado do namorado João Felipe Bastos, foi um dos participantes do jantar pós-Oscar promovido por Elton John.

Sessão pipoca

A Premium Entretenimento reuniu colaboradores, parceiros e formadores de opinião na sala IMAX do UCI Orient De Lux, no Shopping da Bahia, para uma sessão exclusiva, na manhã desta quinta-feira. Os convidados assistiram em primeira mão ao aftermovie do Camarote Salvador 2023. “A expectativa antes do Carnaval era grande e conseguimos promover grandes momentos nos seis dias de Camarote Salvador para nossos clientes. Hoje, o sentimento é de alegria, satisfação, e o aftermovie é uma forma de confraternizar com nossa equipe e mostrar os melhores momentos”, afirmou Paulo Góes, sócio da Premium Entretenimento.

Fernando Torquatto (divulgação)

Torquatto lança livro em Salvador

O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto irá lançar em Salvador o seu mais novo trabalho editorial. Intitulado de Realeza, o livro, produzido em parceria com a Editora Lustres, também ganha formato de exposição e trará para a capital baiana registros exclusivos que exaltam e enaltecem a beleza negra brasileira – incluindo imagens de nomes baianos, como Gilberto Gil, Margareth Menezes e Carlinhos Brown. O lançamento será no dia 13 de abril, das 17h às 21h, na Galeria Paulo Darzé, na Vitória. A nova obra de Fernando Torquatto tem direção de arte assinada por Clayton Carneiro e o prefácio é de Djamila Ribeiro. O livro traz mais de 180 cliques de personalidades como Glória Maria, Luanda Vieira, Taís Araújo, Zezé Motta, Camila Pitanga, Maju Coutinho e Iza.

Agenda

O Circuito G10 reúne arquitetos, designers e parceiros para evento no próximo dia 22, no Principote Salvador. Na ocasião, será lançado o planejamento 2023 da associação.

Brasileiro radicado em Milão, Glauber Bassi é o primeiro artista a participar da edição 2023 do projeto Fasano Salvador Convida, com a mostra Black Soul. Os retratos, que já estão expostos nos corredores e restaurante do hotel, seguirão em cartaz até o dia 31 de março.

A Rede Bahia lança a novela Amor Perfeito, nesta segunda-feira, na praça de alimentação do Salvador Norte Shopping. Gratuito e aberto ao público, será realizado a partir das 17h30.