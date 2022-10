Antigo Hospital Salvador volta a sofrer tentativa de roubo

O Hospital Salvador, localizado na Federação, na capital baiana, foi invadido na última terça-feira (11). A unidade está abandonada há um ano e tem sido saqueada desde então. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um homem tentando roubar um aparelho de ar condicionado do local.

O homem que tentou levar o aparelho não obteve sucesso e deixou o equipamento no local. A PM fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso. A situação preocupa os moradores do local.

“Mais uma vez houve uma invasão. Grupos estão entrando no interior do Hospital Salvador, saqueando, roubando, guerreando entre si. O nosso maior temor é que se torne um ponto de traficantes”, afirma um morador, sem se identificar, em entrevista à TV Bahia.

No interior do prédio, que pegou fogo no domingo (9), o cenário chega a lembrar um filme de terror. O teto cedeu, fios ficam expostos no chão, estilhaços de vidro em todo canto, portas arrancadas e dezenas de equipamentos amontoados são alguns dos detalhes que mais chamam a atenção.

De quem é a administração?

Moradores da região afirmaram que o Hospital Salvador foi desativado em 2018. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) apontou que o espaço estava sem uso em 2020, quando o requereu para somar como mais um hospital no combate à pandemia de covid-19. Segundo a assessoria do Hospital Salvador, os representantes legais do local teriam sido desapossados da empresa desde essa requisição administrativa decretada pela prefeitura, a qual teria transferido a gestão do Hospital Salvador para a Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em resposta, esclareceu que, em 2020, o espaço: "Era uma unidade privada que já estava sem funcionar. No período da covid-19, foi requisitada administrativamente pela prefeitura, mas a requisição já foi encerrada há um ano", informa por meio de assessoria.

Os representantes legais do Hospital Salvador afirmam que a guarda do hospital ainda está com a Prefeitura Municipal, que, segundo eles, deveria zelar pela integridade física do bem. Embora os proprietários do hospital atribuam a responsabilidade pela segurança da unidade à prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) encaminhou um documento à reportagem que indica o encerramento do contrato da pasta com o Hospital Salvador. Este registro de revogação foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 9 de novembro de 2021.

A SMS informou que fez diversas tentativas para vistoria e devolução definitiva da unidade, sem sucesso. "A responsabilidade pela manutenção e segurança do imóvel é de inteira responsabilidade de seus proprietários", finaliza a pasta por meio de nota.