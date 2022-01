Antivacina, Slater é banido na Austrália: 'Regra é para todos'

Lenda do surfe mundial, Kelly Slater será banido de competir na Austrália caso recuse a tomar a vacina contra a covid-19. Depois da novela envolvendo o tenista Novak Djokovic, que acabou deportado do país, o Ministro dos Esportes local, Richard Colbeck, fez o alerta ao americano.

"Não há chance de entrar. Acho que ele sabe as regras. Não importa se você é um surfista, um jogador de tênis, um turista ou qualquer outra pessoa, estas são as regras. Elas são aplicáveis a todos", afirmou Colbeck, em entrevista ao site The Age.

A Austrália receberá o Circuito Mundial de Surfe em abril, nas etapas de Bells Beach e Margaret River. Há uma chance do americano conseguir um visto do país sem se vacinar, caso aplique uma exceção médica. Mas ele teria que comprovar uma contraindicação para não tomar o imunizante.

A Liga Mundial de Surfe, aliás, já havia sinalizado que, apesar dela mesma não exigir a imunização, os atletas poderiam enfrentar barreiras significativas para competir caso optassem por não se vacinar.

Vale lembrar que Slater, 11 vezes campeão mundial de surfe, também pode ser impedido de competir na abertura da temporada, em Pipeline, no Havaí, pelo mesmo motivo. O Circuito começa no dia 29 de janeiro.

O americano vem fazendo várias declarações polêmicas desde o início da pandemia. Inclusive, chegou a dizer que a covid-19 era uma doença de “idosos e obesos”, e que entendia mais sobre “ser saudável do que 99% dos médicos”.

Recentemente, Slater apoiou publicamente Djokovic, após o tenista sérvio ter o visto cancelado e ser deportado da Austrália por não ter se vacinado contra a covid-19.

"Talvez a ‘Síndrome de Estocolmo’ agora possa mudar seu nome para ‘Síndrome de Melbourne’. É triste ver esta celebrada divisão pelos "virtuosos" vacinados. Se você está vacinado por que está preocupado sobre os status dos outros... a não ser, claro, que não te proteja? Ou você está com medo de pegar ou chateado porque teve que assumir o risco da vacinação você mesmo? Tanta lavagem cerebral e ódio no coração das pessoas independentemente do status de vacinação", publicou o surfista, nas redes sociais.