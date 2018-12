Antologia poética traz 29 poetas, entrevista com Bule-Bule e homenagens

No próximo dia 19 de dezembro, às 19h, no Museu Geológico da Bahia, Corredor da Vitória, a Cogito Editora lança o décimo terceiro volume da Focus - Antologia poética. Na ocasião também haverá o relançamento do livro de Bule-Bule Rodolfo Coelho Cavalcante, Castro Alves e Outros Temas em Cordel.

Organizada pelo jornalista e poeta Ivan de Almeida, a Focus XIII, além dos 29 poetas e poetisas que compõem a Antologia, traz como homenageado da edição Rodolfo Coelho Cavalcante, maior líder da história da literatura de cordel, além de Homenagem Póstuma ao professor Germano Machado, fundador do Círculo de Estudos Pensamento e Ação (CEPA). A entrevista, no final do livro, é com o repentista, cordelista e forrozeiro Bule-Bule.

Com prefácio da Professora Emérita da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Presidente de Honra da Academia Baiana de Educação Leda Jesuino e texto de orelha do poeta, jornalista e escritor Sérgio Mattos, ilustração da contracapa pelo artista Fábio Haendel, o livro conta com poemas de Adão Cunha, Amélia Ramos Vieira de Carvalho, Antônio Carlos Kaki, Aparecida Contrim Amaral, Bohumila Araujo, Carlos Sampaio, Cecília de Paula, Deny Oliva, Emanuela Almeida, Fabrício Soares, Fernando Coelho, Gernaide Cézar, Ivan de Almeida, Jailson Santos, Jeane Sánchez, Josias Andrade, Juliana Santos, Luciene Lima, Lucrécia Rocha, Maridásio Martins, Matheus Cardoso, Maysa Miranda, Nádia Ventura, Newton Silva, Nonato Jerônimo, Rose Bonfim, Sérgio Guerra, Sol de Paula e Suely Saba.

O evento

Em uma parceria de 13 anos com o Museu Geológico da Bahia, o evento terá início a partir das 18h. Além da apresentação da obra pelo editor Ivan de Almeida e um recital de poemas publicados no livro, haverá, em homenagem a Rodolfo Coelho Cavalcante, sob a coordenação do poeta Alberto Lima, um momento dedicado à literatura de cordel, com a participação de grandes cordelistas baianos.

Prêmio Cogito 2018

Com o objetivo de prestar justa homenagem a ilustres personalidades, a editora baiana entregou, em anos anteriores, o Prêmio Cogito de Arte, Cultura, Filosofia e Educação a: Germano Machado (2009), Leda Jesuino (2010), Marcia Magno (2011), Consuelo Pondé de Sena (2012), Juarez Paraíso (2013), Sérgio Matos (2014), Evelina Hoisel (2015), Clarindo Silva (2016) e Ivan Trilha (2017). Neste ano de 2019, o agraciado é Bule-Bule. O professor, poeta e historiador Sérgio Guerra entrega a placa ao homenageado.

SERVIÇO:

Selo: Cogito Editora

Livro: Focus – Antologia poética XIII

Quantidade de páginas: 160

ISBN: 978-85-63037-30-5

Valor: R$ 40,00

O quê: Lançamento de Focus — Antologia poética XIII

Onde: Museu Geológico da Bahia, Corredor da Vitória, Salvador

Quando: Dia 19 de dezembro, das 19 às 22h

Acesso: Entrada franca