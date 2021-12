Antonia Fontenelle é condenada por associar irmãos Neto com pedofilia

A atriz Antonia Fontenelle foi condenada por três calúnias, duas difamações e uma injúria contra os irmãos youtubers Felipe Neto e Luccas Neto. A ação em 1ª instância considerou um vídeo em que Fontenelle sugeria que os irmãos incentivavam a pedofilia.

A decisão da 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro tomada ontem converteu a pena de um ano de prisão em regime aberto para prestação de serviços comunitários e multa de aproximadamente R$ 8 mil. O juiz Ricardo Coronha Pinheiro entendeu que Fontenelle sabia que o vídeo que usou para atacar os youtubers era editado, além de proferir xingamentos.

Ao Uol, a defesa de Antonia Fontenelle afirmou que vai recorrer da decisão e que os dois advogados da apresentadora estão "trabalhando juntos no recurso". "A Antonia não caluniou ou difamou ninguém, apenas expor uma opinião para debate", disse Guaracy Bastos. A apresentadora disse que, por ser decisão em 1ª instância, "tem muita água para correr ainda".

Nas redes sociais, Felipe compartilhou um vídeo e, na legenda, escreveu: "A bolsonarista foi condenada a 1 ano de detenção por me associar com p*d0f*l1a, além do meu irmão. A justiça vai sendo feita. Ninguém faz ideia das coisas que eu passei esse ano? Ninguém".

Visivelmente emocionado, Felipe Neto afirmou:

"Eu estou muito feliz. A sensação, sério, é que saiu um piano das costas. É saber que todo mundo vai saber que eu estava certo e quem estava errado. E tem mais, eu desejo tudo de melhor para essa pessoa, de verdade", e continuou: "Eu não quero vingança, não quero te ver presa, eu não quero te ver em uma cadeia, quero que você pague pelos crimes que você cometeu, todos consolidados pelo juiz. Quero que você pague por eles, óbvio. Mas eu desejo que você seja feliz".

Ano passado, Luccas e Felipe Neto apresentaram uma queixa-crime, acatada pela 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) explicou na época que a apresentadora publicou um vídeo em que associava os dois youtubers à incitação e à prática de pedofilia. Em junho, quando soube que os irmãos entraram na Justiça, Fontenelle xingou Felipe Neto de "moleque, covarde e mal caráter", segundo a descrição do processo.

A defesa de Fontenelle disse que o vídeo tinha "a intenção única de provocar a discussão e a readequação dos conteúdos produzidos" pelos youtubers e que Fontenelle praticava a liberdade de expressão.

Segundo a equipe de Felipe Neto, essa é a terceira condenação criminal que Fontenelle recebe apenas em 2021 por ofendê-lo. A apresentadora teria um ano de serviços comunitários e mais de R$ 200 mil reais de pena a ser cumprida.