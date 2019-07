Antonia Fontenelle revela que já foi convidada para governo Bolsonaro

Após ganhar os noticiários por causa da vitória judicial pela herança de seu ex-marido, Marcos Paulo, agora Antonia Fontenelle pegou novamente os fãs de surpresa. Ela confessou, em seu canal no YouTube, que deseja entrar na política.

E foi além: revelou que já foi cogitada por Jair Bolsonaro para assumir algum cargo.

“Já fui cogitada. Depende muito. É muito complicado. Ainda tem muita coisa para fazer antes de eu me envolver com política”, disse a ex-mulher do Marcos Paulo.