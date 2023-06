Antonio Carlos Magalhães Júnior tem história empresarial contada em livro

A trajetória empresarial de Antonio Carlos Magalhães Júnior, conselheiro administrativo da Rede Bahia, é contada no livro “Olhares Empresariais: Trajetórias e Perspectivas de Grandes Líderes Baianos". A obra será lançada na próxima quarta-feira (6), durante o 2° Encontro de Lideranças do Movimento Empresarial do Estado da Bahia, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, em Nazaré.

O livro é uma produção do Sebrae em apoio a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL-Ba), organizado pelo administrador Horacio Nelson Hastenreiter Filho. Nele, são apresentadas as experiências de 11 líderes locais com histórias de sucesso.

O lançamento está agendado para ocorrer às 10h30, durante o painel “Lançamento do Livro - Olhares Empresariais: Trajetórias e Perspectivas de Grandes Líderes Baianos". Antonio Carlos Magalhães Júnior vai compor a mesa ao lado de outros três empresários com histórias contadas na publicação.

A atração será a segunda da programação do evento, que acontecerá das 8h às 13h da tarde. O objetivo do encontro é promover a conexão e troca de experiências entre lideranças do movimento empresarial baiano. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, responsável pelo evento.

Programação

8h - Credenciamento

9h - Abertura Oficial

9h30 - Palestra: A transformação digital e os desafios das lideranças na construção de futuros

10h30 - Lançamento do Livro - Olhares Empresariais: Trajetórias e Perspectivas de Grandes Líderes Baianos

11h45 - Momento CDL Jovem

12h - Palestra: Se você não está liderando uma mudança, você não é líder de nada

13h - Encerramento