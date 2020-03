Antônio Risério abre ciclo de palestras da Academia Brasileira de Letras

O escritor e antropólogo baiano Antônio Risério vai inaugurar o ciclo anual de conferências da Academia Brasileira de Letras (ABL) com uma palestra na sede da instituição, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5), às 17h30. O evento gratuito ‘Em Busca da Nação Perdida’ é a primeira das ações reunidas no eixo temático Pensar o Brasil: Sínteses e Confluências.

Além da palestra de Risério, a programação inclui ‘Moral e Ética no Brasil’, com Mércio Gomes, no dia 12; e ‘Viva a Língua Portuguesa à Brasileira’, com Sérgio Rodrigues, dia 19. A palestra 'Novas Vozes, Novos Olhares: A Literatura Brasileira nas duas Primeiras Décadas do Século XXI', de Paulo Henrique Scott, encerra o ciclo, no dia 26. Todas as palestras são gratuitas e acontecem às 17h30.

Responsável pelo convite a Risério, a jornalista e escritora Ana Maria Machado é quem coordena as palestras sobre o Brasil na ABL. Após o evento, o escritor baiano estará na Livraria Travessa, em Ipanema, autografando suas últimas publicações: A Casa no Brasil (Topbooks | 432 páginas) e Relativismo Pós Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda Identitária (Topbooks | 146 páginas).