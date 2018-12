Anúncio dos indicados ao Grammy é adiado para sexta (7)

Por causa do funeral do ex-presidente dos EUA George H.W. Bush, que morreu no último sábado (1º), as indicações ao

Grammy 2019 não serão mais reveladas na quarta-feira (5). Em vez disso, o anúncio será feito na sexta (7). A informação foi divulgada pela Recording Academy.



A revelação dos indicados deve ocorrer em duas plataformas diferentes: no programa de TV CBS This Morning e na

Apple Music, as categorias principais serão anunciadas em torno das 11h30 no horário de Brasília. Pouco depois, a lista completa (com todas as categorias técnicas), ficará disponível no site do Grammy.



O Grammy 2019 será o primeiro a ter oito indicados nas "categorias gerais" -- como gravação do ano, álbum do ano, canção do ano e melhor revelação --, em vez dos tradicionais cinco. A mudança busca "refletir o grande número de inscrições nessa categoria e flexibilizar o processo de votação", segundo a academia.



No ano passado, a premiação musical foi criticada pela predominância de artistas do sexo masculino nestas categorias, as únicas que não são divididas entre homens e mulheres. A grande cerimônia do Grammy acontece no dia 10 de fevereiro de 2019.