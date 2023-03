Anvisa derruba o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos

Após a diminuição do número de casos de covid-19 no Brasil e a grande escalada de vacinação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu derrubar o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos.

A decisão ocorreu após reunião com diretores nesta quarta-feira (1°). No entanto, o desembarque por filas para não ocorrer aglomeração, além dos procedimentos de limpeza e disponibilização de álcool em gel nos ambientes, vão continuar valendo. Os tripulantes continuam, também, com a recomendação do uso da proteção.

Segundo o jornal O Globo, a decisão final foi tomada pelo diretor Daniel Pereira, que afirmou que atualmente, no Brasil e em países internacionais, houve diminuição nos casos de óbitos. Além disso, há queda de novos casos, com redução de quase 90% entre novembro e janeiro.

"O número de casos também é inferior em comparação ao registrado em novembro de 2022, quando o uso de máscaras voltou à obrigatoriedade em aeronaves e aeroportos, e o de óbitos é inferior ao registrado em agosto [quando a Anvisa flexibilizou o uso de máscara]", disse.

A primeira liberação de máscaras em aeronaves e aeroportos ocorreu em agosto de 2022, desde o início da pandemia. Mas, com a alta, a reguladora retomou com a norma em novembro, três meses depois da autorização.