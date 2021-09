Anvisa determina que jogadores da Seleção Argentina sejam deportados do Brasil

Quatro jogadores da Seleção Argentina de futebol, que enfrenta o Brasil neste domingo (5), devem ser deportados do país após infringirem as regras sanitárias, tendo cruzado a fronteira de forma ilegal. De acordo com o Uol, a determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os atletas envolvidos na polêmica são Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Lo Celso.

O quarteto atua no futebol inglês, no entanto, ao entrarem no Brasil, teriam mentido às autoridades sanitárias, negando que estivessem na Inglaterra no último fim de semana. Segundo a Portaria federal nº 655 de 23 de junho de 2021, eles deveriam cumprir quarentena ao chegar ao Brasil, pois a Inglaterra é considerada área restrita.

Romero e Lo Celso, que jogam pelo Tottenham, ficaram no banco durante o duelo contra o Watford. Já Martínez e Buendía, dupla do Aston Villa, atuaram diante do Brentford.

A determinação da Anvisa é que a polícia faça uma diligência no hotel da Argentina, retire os jogadores da concentração e os encaminhe ao aeroporto.

Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa.