Anvisa diz que jogadores argentinos mentiram para entrar no Brasil

Quatro jogadores da seleção argentina são investigados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo por terem entrado, supostamente, de maneira irregular às regras sanitárias do país. O grupo teria mentido ao chegar no país, omitindo uma passagem pelo Reino Unido recentemente.

O goleiro Emiliano "Dibu" Martinez e o meia Emiliano Buendia, ambos do Aston Villa, e o meia Giovani Lo Celso e o defensor Cristian Romero, do Tottenham, chegaram a São Paulo na última sexta-feira (3), assim como o restante da delegação, um dia depois de vencerem a Venezuela, em Caracas.

A questão é que, por terem passado pela Inglaterra em tempo inferior a 14 dias, teriam que cumprir quarentena de quatorze dias ao ingressar no Brasil, de acordo com portaria da Casa Civil. Martinez e Buendía jogaram contra o Brentford no dia 28 de agosto, enquanto Lo Celso e Romero ficaram no banco contra Watford no dia seguinte.

"Os jogadores em questão, que chegaram ao Brasil em voo de Caracas (Venezuela) com destino a Guarulhos, declararam não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias. Ontem (03/09), porém, notícias não oficiais chegaram à Anvisa dando conta de supostas declarações inverídicas prestadas por tais viajantes", informou a Anvisa, em nota.

"Diante disso, a Anvisa notificou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS/MS), que coordena a rede CIEVS, responsável pela investigação epidemiológica junto do estado de São Paulo e município de Guarulhos. Cabe ressaltar que informações falsas prestadas às autoridades brasileiras podem constituir infrações sanitárias e infringência às leis penais", completou.

No comunicado, a Anvisa cita a portaria nº 655, de 23 de junho de 2021, estabelece regras para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia de covid-19.

"As regras para entrada de viajantes estão previstas na Portaria Interministerial 655, de 2021. De acordo com a portaria, viajantes que tenham passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, com algumas exceções (ex. brasileiros), estão impedidos de ingressarem em território nacional. Logo, devem fazer quarentena prévia em outro país antes de ingressar no Brasil", afirmou.

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, também em nota, ter sido notificada pela Anvisa da entrada dos quatro jogadores. "Após notificação do órgão federal, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou investigação epidemiológica e sanitária e irá reportar todas as informações para que a Anvisa delibere sobre a necessidade de quarentena dos atletas".