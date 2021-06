Principal responsável pela popularização do MMA feminino, Ronda Rousey, de 34 anos, revelou o gênero do bebê que espera com o lutador Travis Browne. O anúncio aconteceu em um vídeo publicado no YouTube nesta terça-feira (29), com uma animação ao estilo Pokémon. A ex-campeã do UFC é fã declarada da franquia de mídia.

Ronda e Travis estão esperando uma menina. A data prevista de nascimento é 22 de setembro. Veja o vídeo: