Ao lado da Batekoo, Johnny Hooker se despede da turnê Coração

Johnny Hooker volta a Salvador hoje com a turnê do seu segundo disco, Coração. No entanto, dessa vez, o clima é de despedida. O cantor dá adeus à turnê, iniciada em 2017 e que passou pela capital baiana em junho do ano passado.



O grupo Batekoo é responsável por abrir e encerrar o show no Pelourinho, com um set list composto exclusivamente por artistas negros, passeando por ritmos como hip-hop, rap, funk, R&B, trap, twerk, kuduro e dancehall.



Johnny Hooker, por sua vez, não abre mão da sua sofrência brega e apresenta canções que já são hits do seu repertório, presentes nos seus dois discos. Não ficam de fora Corpo Fechado, Flutua, Caetano Veloso, Volta, Amor Marginal e Alma Sebosa.

“A turnê tem sido extremamente gratificante. Sempre recebo fotos de fãs mostrando tatuagens com os versos de Flutua e de Touro, também recebo depimentos de pessoas que resistiram e sobreviveram. A resposta tem sido de amor, igualdade, empatia”, diz o cantor, que faz show pela sexta vez na cidade. “Salvador sempre abraça muito meu trabalho, porque na essência do meu trabalho tem o Nordeste”, constata.



A apresentação extra que faria amanhã, com o grupo Afrocidade, foi cancelada por motivos de remanejamento de agenda.



Em quase dois anos, a turnê de Coração reuniu um público de mais de 100 mil espectadores, em 60 apresentações pelo Brasil, Portugal, Espanha e Alemanha. Depois de Salvador, o artista ainda passa por mais seis cidades brasileiras e encerra a turnê em Lisboa (Portugal), em julho.



Serviço: Largo Tereza Batista (Pelourinho). Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 100 | R$ 50. Vendas no www.sympla.com.br